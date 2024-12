Nuvole e note a braccetto. La musica incontra i fumetti nel segno di Franco Fossati

Musica e fumetto si incontrano in un’appassionante mostra al teatro Binario 7 di Monza. Da oggi fino al 26 gennaio sarà esposta “Nuvole e Note“, una rassegna d’autore dal gusto ricercato. A corredo, il 10 gennaio, è previsto alle 19 un incontro-spettacolo a tema, a ingresso libero, nella Sala Picasso. La mostra – a cura della Fondazione Franco Fossati – presenta una sintesi del percorso che unisce musica e fumetto, con decine di cornici con dischi e “giornalini“, didascalie e pannelli in forex: si potranno ammirare i dischi dove artisti del fumetto hanno illustrato copertine in modo esemplare, come Andrea Pazienza, Hugo Pratt, Guido Crepax e la monzese Lola Airaghi (disegnatrice che ha illustrato storie su Fantozzi e per la Sergio Bonelli editore), le famose e rare images d’Epinal, stampe popolari a colori tra la seconda metà dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, e le tavole originali realizzate per le rappresentazioni della Banda musicale Putiferio.

La Fondazione Franco Fossati è una realtà monzese che sorge (su iniziativa del fratello Furio e dell’amico Luigi Bona) per continuare, in suo ricordo, il lavoro di Franco Fossati nei campi del fumetto, del cinema, della fantascienza, e non solo. Oggi è un punto di riferimento per ricercatori e studiosi e opera come centro di studi e documentazione partendo dall’enorme fondo raccolto da Franco Fossati, a cui si aggiungono donazioni e prestiti (tra cui, per esempio, i 120.000 albi a fumetti della collezione di Luigi Bona). L’inaugurazione si terrà oggi alle 18. La mostra sarà aperta, da martedì a venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Durante le festività invece l’esposizione resterà chiusa (8, 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio). "Il legame tra arte del fumetto e musica - osserva l’assessora alla Cultura Arianna Bettin - è per molti appassionati un connubio naturale, e non stupisce che disegnatori e cantautori di fama abbiano sviluppato tra loro legami di amicizia e collaborazione. La pagina del fumetto non è mai veramente muta e nell’unione fra la china e le parole fa spesso il suo ingresso anche la musica, come colonna sonora o come ispirazione - prosegue l’assessora -. “Nuvole e note“ sarà una mostra destinata a tutti, e ci aspettiamo sappia accogliere molti curiosi e amanti del genere nei giorni delle feste natalizie".