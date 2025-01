Nuovo scossone in Giunta a Seveso. La sindaca licenzia due assessori

La sindaca Alessia Borroni ha firmato il decreto che revoca l’incarico di assessora a Patrizia Del Pero, in giunta da due anni (come lei della Lega). Fuori dalla Giunta anche l’assessore Antonio Santarsiero (Fratelli d’Italia, in sella da inizio mandato). Le voci del rimpasto erano nell’aria.

"Questa scelta – spiega la sindaca – è stata maturata dopo un lungo periodo di riflessioni, venuto meno il rapporto fiduciario sulla base di valutazioni di opportunità politico-amministrativa e su ragioni afferenti ai rapporti politici-amministrativi all’interno della maggioranza, mentre il permanere del rapporto fiduciario con tutti i componenti della Giunta è essenziale ai fini dell’efficace perseguimento e raggiungimento degli obiettivi del mandato. A chiusura dell’iter burocratico saranno ufficializzati i nomi dei due nuovi assessori degli stessi partiti".

L’opposizione punta il dito: "La Giunta Borroni è allo sbando, siamo preoccupati per la città", è il commento unitario dei consiglieri che siedono all’opposizione: Giorgio Garofalo (Seveso Futura), Pietro Aceti (Lista Butti), Gianluigi Malerba e Anita Argiuolo (Partito Democratico). "Le recenti decisioni della sindaca di Seveso, che ha licenziato altri due assessori, portano a quattro il numero di cambi in giunta dall’inizio della legislatura. Questo continuo rimpasto ci preoccupa profondamente come rappresentanti delle minoranze consiliari. Seveso sta affrontando una fase cruciale, con l’avvio di cantieri importanti e fortemente impattanti per il territorio e la qualità della vita dei cittadini. La gestione di queste sfide sembra oggi compromessa da una situazione di evidente instabilità amministrativa. Ci chiediamo se la sindaca e la sua giunta siano ancora in grado di governare con efficacia una città che necessita di una guida sicura e competente".

I due capigruppo Ferruccio Ferro (Fratelli d’Italia) e Christian Miotti (Lega) si dicono sereni e parlano di una decisione della sindaca. "Non c’è nessuna crisi di giunta, i due assessori saranno sostituiti dalle stesse forze politiche di maggioranza – spiega Ferruccio Ferro –. Santasiero ha avuto un ruolo importante nella creazione del Circolo FdI Seveso: il partito a livello cittadino ha ottenuto un grande consenso e i risultati hanno consentito l’ingresso di ben cinque consiglieri quota FdI. È arrivata l’occasione di contribuire maggiormente al benessere di Seveso e ci rammarica l’avere constatato che l’assessore in carica non si è reso disponibile ad accettare questa sfida. Quindi in accordo con la sindaca si è deciso di ricreare una nuova squadra che porterà a termine mandato amministrativo, con la ridistribuzione delle deleghe e con l’ingresso di persone che possano fornire indirizzi politici e tecnici più mirati".