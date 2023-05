Nuovo edificio Via Bertacciola sarà ristemata

La Giunta ha provveduto ad approvare in via definitiva il cosiddetto “Piano attuativo I3“, che riguarda un’area che si affaccia su via Bertacciola. L’intervento consentirà di dare sviluppo a un edificio produttivo in coerenza e continuità alle attività produttive limitrofe. Il primo obiettivo è stato quello di realizzare un nuovo parcheggio con 20 posti auto a uso pubblico, compattandolo nella zona più a nord del lotto e salvaguardando le alberature esistenti. Il secondo obiettivo raggiunto è quello della realizzazione di nuovi marciapiedi sul lato destro di via Bertacciola e la ridefinizione corretta degli stalli di parcheggio. Un intervento che va al di là del perimetro del piano attuativo “I3“ e che, tuttavia, è stato richiesto dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle opere di urbanizzazione. La volontà è quella di completare la sede stradale nel lato destro con le stesse caratteristiche di quanto già realizzato sul lato sinistro. "Due esigenze garantite in un colpo solo: da un lato concedere un adeguato sviluppo industriale e, dall’altro, ottenere benefici per la collettività; soddisfatte le esigenze del privato, anche l’Amministrazione comunale ha raggiunto alcuni obiettivi importanti - dichiarano Angelita Perretta, assessore ai Lavori pubblici e Simone Carcano, che ha la delega all’Urbanistica -. Siamo soddisfatti delle opere pubbliche che andranno a beneficio dei cittadini nell’ambito dell’approvazione di questo piano: grazie a questo intervento daremo sistemazione definitiva a un tratto importante di via Bertacciola e riusciremo a mettere in sicurezza i percorsi pedonali in una zona molto sensibile, essendo limitrofa al polo scolastico regolamentando la sosta in maniera ordinata". Il terzo obiettivo è quello di ottenere una superficie di 2.602,41 metri quadrati complessivi.

Veronica Todaro