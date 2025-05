Nuovo contratto dopo 18 anni

Dopo 18 anni, rinnovato il contratto integrativo territoriale delle cooperative sociali. Un risultato storico per il comparto. Le nuove regole avranno validità fino a dicembre 2028, fra le novità, l’obbligo dello stipendio mensile, il premio di risultato, la regolamentazione dello smart working, l’introduzione del part-time reversibile in situazioni particolari come dopo una maternità. Misure per la conciliazione casa-lavoro, l’ampliamento delle tutele del congedo per le vittime di violenza di genere. A firmare, Fp-Cgil Milano, Fp-Cgil Ticino-Olona, Fp-Cgil Monza Brianza, Fisascat-Cisl Milano, Fisascat-Cisl Monza Brianza, Uiltucs Milano e Monza e Brianza, Uil-Fpl Milano, Lario e Brianza e le associazioni di rappresentanza Agci Imprese sociali Lombardia, Legacoop Lombardia e Confcooperative Milano e dei Navigli. Bar.Cal.