Nuovi lampioni a Concorezzo: risparmi fino all'80% con il Relamping

Un taglio della bolletta fra il 60 e l’80%, a Concorezzo scatta “Relamping”, la sostituzione della vecchia illuminazione del Municipio con led di ultima generazione, più rispettosi dell’ambiente e anche del bilancio. Fra i risparmi previsti grazie al nuovo intervento programmato dal Municipio ci sono infatti anche quelli relativi ai costi di manutenzione, la nuova soluzione infatti ne riduce la necessità e permette il controllo automatico della luminosità aumentando il comfort degli ambienti per dipendenti e cittadini.

Ciascun ufficio potrà personalizzare sulla base delle proprie necessità.

La sostituzione avverrà a settembre in più fasi. "Questo progetto si inserisce in un più ampio lavoro che stiamo portando avanti in tutti gli spazi pubblici in un’ottica di efficienza energetica - spiega il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio -.

Abbiamo già provveduto al rinnovo dell’impianto di illuminazione stradale con la sostituzione di 820 lampade tradizionali con corpi illuminanti a led in parte con fondi comunali e in parte in sinergia con la società Sole".

L’intervento sul Municipio costerà 90mila euro, risorse in arrivo da Roma.

"Le nuove risorse così ottenute saranno rimesse a disposizione della comunità per altri progetti utili per il territorio".

Bar.Cal.