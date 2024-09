Nuova Pro Loco. Tour nei quartieri per trovare soci

È partita la campagna di presentazione e tesseramento della neonata Pro Loco Solaro Aps. L’associazione che d’ora in avanti si farà promotrice di una serie di iniziative e attività finalizzate a promuovere la comunità di Solaro (feste, eventi, mostre, gite, corsi e tanto altro) è al momento presideduta da Stefano De Bartolomeo e ha sede in via Donatello 34. La nuova Pro Loco Solaro è stata ufficialmente presentata durante un incontro pubblico a tutte le altre associazioni solaresi e nei prossimi giorni inizierà una vera e propria tournée nei quartieri del paese per accogliere nuovi soci tra i cittadini residenti. La tessera di socio, che consente di partecipare alle attività ordinarie della nuova associazione e dà accesso a una serie di convenzioni e agevolazioni a livello nazionale con l’adesione all’Unpli, Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia, ha un costo di 10 euro. Le tappe della campagna di presentazione e tesseramento prevedono rotazioni, ogni sabato mattina, in quattro diversi luoghi del paese. L’obiettivo, come spiegato dal direttivo di Pro Loco Solaro Aps presentandosi alle altre associazioni territoriali, è "farci conoscere perché anche noi abbiamo la missione di volontariato verso la comunità e soprattutto verso il prossimo. Questo è il punto in comune da cui partire per cooperare verso obiettivi comuni". Dopo il primo appuntamento in Municipio ieri è stata la volta in piazza Grandi al Villaggio Brollo, quindi al quartiere S. Quirico/Carlo Porta e poi Cascina Emanuela, sempre dalle 10 alle 12.

Poi di nuovo si torna in centro il 27 ottobre dove la campagna di tesseramento per il primo anno sociale si chiuderà il 21 e 22 dicembre 2024.

Ga.Bass.