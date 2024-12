Nuova pista ciclabile collega Groane al parco della Porada di Seregno

Una pista ciclabile che collega tre diverse stazioni ferroviarie e che permette di spostarsi in sicurezza dalle Groane fino al parco della Porada di Seregno. È l’iniziativa importante dell’amministrazione comunale e che presto si tradurrà dalle parole ai fatti: l’inaugurazione è prevista nel mese di marzo. Per presentare l’avanzamento dei lavori il sindaco, Gianpiero Bocca, ha organizzato una sopralluogo nel quartiere di Cassina Savina. La scelta dell’area è stata tutt’altro che casuale. Qui, infatti, è in piena fase di realizzazione il tassello mancante per permetterà di unire le altre piste ciclabili già esistenti. Al parco Paolo VI ora è ben visibile la ciclabile, che da un lato si dirigerà verso Seregno e dall’altro entrerà nel territorio cittadino dopo un lungo iter amministrativo. "L’idea – ha spiegato Manuel Tarraso, assessore ai lavori pubblici – è di mettere in collegamento l’area del centro sportivo con questo quartiere. Abbiamo dovuto acquisire alcuni terreni privati, ora tutto procede nel migliore dei modi. La pista si snoderà lungo un’area protetta dal centro sportivo fino a via Kennedy. Entrerà nel parco Paolo Vi grazie all’installazione di un semaforo per consentire ai ciclisti di attraversare in sicurezza. Nello stesso luogo è prevista anche una platea rialzata per costringere gli automobilisti a procedere più lentamente. Di fatto questa pista ciclabile, collegandosi ad altri tratti già esistenti, offre a tutti la possibilità di partire dalla stazione ferroviaria di Cesano Maderno, raggiungere quella di Seveso Baruccana e arrivare fino a quella di Seregno. Mette facilmente in collegamento due linee differenti. Non solo: arrivati a Seregno, è possibile scegliere di percorrere altre piste e raggiungere, attraversando aree verdi, il parco della Porada". "I ciclisti possono spostarsi in tutto il territorio – continua Tarraso – in spazi a loro dedicati. In particolare, per quanto riguarda il tratto di Cassina Savina su cui si sta lavorando, la scelta è di togliere i ciclisti da via don Luigi Viganò, una delle strade più trafficate della città. Quelli che devono raggiungere le attività commerciali sono i benvenuti, mentre quelli che devono solo attraversare il quartiere troveranno più comodo questo nuovo percorso".