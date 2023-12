Nuova piazza e parcheggi: 6 mesi di lavori

"Finalmente la prossima primavera consegneremo alla cittadinanza un nuovo parcheggio con ben 35 stalli e una nuova piazza, che sarà spazio di aggregazione e darà la possibilità di organizzazione di manifestazioni ed eventi. Ci auguriamo che il nuovo parcheggio riesca a dare ossigeno alle attività commerciali ancora presenti in via Roma, anzi sia magari una spinta a per l’apertura di nuovi negozi". Gli assessori Angelita Perretta (nella foto), che ha la delega ai Lavori pubblici, e Simone Carcano con delega all’Urbanistica, non nascondono la loro soddisfazione per l’avvio dei lavori in via Roma nell’ambito dell’attuazione del piano particolareggiato Npp1 – Variante modificativa ambito A tra via Roma, via Leopoldo Marangoni e via Fermo Zari. Un intervento che durerà circa sei mesi e che parte dopo un lunghissimo iter burocratico e dopo anni di aspettative. I lavori sono a carico del privato che sta edificando, che dovrà realizzare le opere di urbanizzazione consistenti in progettazione dello spazio ad uso pubblico e quantificate in 1.456.634,88 euro, importo che risulta maggiore degli oneri previsti pari a 1.141.660 euro, da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il parcheggio e la nuova piazza di via Roma costituiscono il primo lotto del progetto delle opere di urbanizzazione che sarà sviluppato nel suo insieme nei prossimi anni insieme allo sviluppo urbanistico del lotto A. I parcheggi realizzati nel comparto andranno ad aumentare quelli a servizio delle attività commerciali esistenti e della nuova scuola primaria. Si tratta dunque di lavori destinati a portare notevoli benefici alla collettività e alla mobilità.

Veronica Todaro