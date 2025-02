Nova Milanese, 28enne arrestato dai carabinieri con quasi mezzo chilo di cocaina. Aveva cercato di sfuggire al controllo

Nova Milanese (Monza Brianza), 14 febbraio 2025 - Inseguito dopo una fuga da un posto di controllo, ha abbandonato un sacchetto con quasi mezzo chilogrammo di cocaina ed è stato arrestato. I carabinieri della stazione di Nova Milanese hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 28enne di nazionalità marocchina, residente in Spagna e senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un militare appartenente alla stazione di Nova Milanese, libero dal servizio, mentre transitava lungo via Veneto ha assistito a un controllo effettuato dalla Polizia Locale nei confronti di un veicolo. Il conducente, dopo aver finto di fermarsi, si è improvvisamente dato alla fuga. L’inseguimento si è sviluppato lungo le strade cittadine, fino a quando l’uomo, dopo aver imboccato contromano una via incurante del traffico, è stato costretto a fermarsi a causa del danneggiamento di un pneumatico.

A quel punto ha proseguito la fuga a piedi, cercando di dileguarsi attraverso un’area agricola, inseguito da un agente della Polizia Locale. Il carabiniere, intuendo la possibile direzione della fuga, ha aggirato la vasta area agricola riuscendo a intercettarlo e a bloccarlo, nonostante il tentativo di resistenza del fuggitivo. Durante l’intervento, il militare ha notato che l’uomo aveva lasciato cadere un involucro, successivamente risultato contenere circa 430 grammi di cocaina, e anche due telefoni cellulari. Il 28enne era inoltre in possesso di 280 euro in contanti. Il veicolo condotto dall’arrestato, risultato privo di copertura assicurativa, è stato riconsegnato al legittimo proprietario che ne aveva precedentemente denunciato l’appropriazione indebita.