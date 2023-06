Notte Bianca a Ceriano Laghetto, Eventi, Spettacoli e Intrattenimenti per Tutte le Età!

Da domani pomeriggio fino alle ore piccole, Ceriano Laghetto vivrà l’appuntamento con la Notte bianca, maratona di eventi, spettacoli e intrattenimenti per tutti i gusti, nella zona centrale del paese.

Dalle 15 al parco pubblico “Il Giardinone“, le attrazioni per i bambini con gonfiabili, trenino, bolle d’acqua, mini quad, truccabimbi, mascotte. Dalle 18 anche tiro con l’arco e giro a cavallo, mentre si apriranno anche le mostre e le esposizioni in vari angoli del paese. Alle 20,.0 in via Volta angolo Mazzini sfilata canina, dalle 21 in piazza Lombardia concerto “Alima’s route“ con cover di cantautori internazionali, in via I maggio “Lucamussari music“, poi in piazza Diaz dalle 20.30 le scuole di ballo, alle 21.30 la sfilata di moda in via Cadorna, dalle 22.30 il concerto di The Funky machine in piazza e dalle 23 il grande spettacolo coi mangiafuoco in via Mazzini.

Ricchissima l’offerta di piatti, drink e sfiziosità nei locali del paese e sotto i gazebo allestiti per l’occasione, dal barbecuefino ai fritti, allo street food, in diversi angoli del centro cittadino, fino all’arrivo delle brioche appena sfornate, in piazza dopo le 2 del mattino.

Ga.Bass.