Oltre tre mesi di musica a Desio. Festival Parco Tittoni, su il sipario

Sarà un’estate fatta di musica, feste, parole e comicità, nel nome del microcosmo, "inteso come insieme di piccole cose che generano connessioni ed energia". Saranno quasi tre mesi e mezzo di concerti, eventi, spettacoli dal vivo e serate a tema, che andranno dal punk-rock dei Punkreas e dei Succo Marcio al surf-rockabilly dei The Hormonauts, dalla canzone d’autore di Filippo Graziani al combat-folk di Cisco e della Bandabardò, passando per il pop di Giorgia Fumanti, il roots reggae dei Rootical Foundation e di Raphael. E poi l’house music di un’icona del clubbing come Dj Ralf, un’esplosiva brass band del Benin che arriverà per la prima volta in Europa e i Benvegnù che daranno vita a un omaggio al loro leader Paolo Benvegnù, cantautore e chitarrista faro dell’indie italiano, morto lo scorso 31 dicembre. Più di 100 giorni insieme all’appuntamento per eccellenza dell’estate brianzola, quello con il Festival di Parco Tittoni, che accompagnerà con l’edizione numero 14 la stagione calda sul territorio. "A quattordici anni si diventa grandi: non si è ancora adulti, ma si è già adolescenti navigati e, a guardarsi indietro, un po’ di vita è passata - dicono gli organizzatori -. È il caso di Parco Tittoni, che festeggia questo traguardo grazie alle migliaia di persone passate di qui e a diverse energie interne tra cui quella del proprio “microcosmo”, a cui è dedicata l’edizione di quest’anno". Perché quello che partirà tra meno di due settimane "sarà un microcosmo di energie positive", racconta Andrea Zorzetto, responsabile del progetto di Parco Tittoni. Il tema del microcosmo affiancherà iniziative, feste, cabaret, incontri e tante opportunità per stare assieme. Il programma del Festival è stato presentato l’altra sera dagli organizzatori - cooperativa Mondovisione e Comune - con un calendario fitto di date. Il sipario si alzerà venerdì 23 per proseguire poi fino al 7 settembre. "Ci sarà una proposta varia - sottolinea Zorzetto -: non tutto piacerà a tutti, ma a tutti piacerà qualcosa". "Tantissimo spazio avrà la parola - spiega Alessio Caccavale, direttore artistico di Parco Tittoni -, con una serie di “esploratori della parola” che ci accompagneranno tutta l’estate: Paolo Crepet, Arianna Porcelli Safonov, Franco Arminio, Luca Perri, Roberto Mercadini, Rick Dufer. Ma la parola non sarà l’unica protagonista: mai come ora abbiamo bisogno ridere, quindi tanta parte avrà la comicità con il Comedyficio, Ruggero de I Timidi. Ci saranno poi le fiere tematiche, ossia l’Oriente Day per il decimo anno, l’Ukulele Festival e la prima edizione di Radice d’Africa". E poi naturalmente i concerti. Tra le date annunciate i Rootical Foundation Feat Raphael già nel giorno d’apertura, Cisco con gli ex Modena City Ramblers venerdì 30 per festeggiare i 30 anni dello storico album “Riportando tutto a casa”. Il 6 giugno toccherà a Filippo Graziani con un nuovo spettacolo per quelli che sarebbero stati gli 80 anni del padre Ivan, il 14 l’energia della Bandabardò, il 20 Dj Ralf e il 27 la Spleen Orchestra. Altri spettacoli caldi saranno quelli dei Succo Marcio l’11 luglio, The Hormonauts il 2 agosto, Giorgia Fumanti&The Crew Ensemble il 3 e i Punkreas il 29 agosto, mentre il 25 luglio Andy dei Bluvertigo proporrà un omaggio a David Bowie. Tra i momenti originali, il 22 giugno il concerto della Fanfara Olaïtan, brass band del Benin che suonerà per i 20 anni di Mondovisione. Come sempre spazio alle feste a tema: ce ne saranno dedicate agli anni ‘80 e ‘90, alla silent disco e al mix tra rock’n’roll e Disney. Tappa imprescindibile, l’evento di beneficenza “Desio in Musica per Carlo” l’8 giugno, che vedrà un tributo a Rino Gaetano e raccoglierà fondi a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia per la ricerca e la cura dei tumori infantili.