La pulizia delle strade e i parcheggi introvabili: è caos multe

Aumentano le multe e incalza la protesta nei quartieri di Monza, dove i residenti faticano a trovare un posto auto nelle fasce orarie di spazzamento strade. Dopo le segnalazioni in via Baioni e a Libertà – in cui i lavori in corso sui marciapiedi, in ritardo rispetto al programma, hanno ridotto la disponibilità di parcheggi –, altre proteste si stanno registrando alle Grazie Vecchie e a Sant’Alessandro. A farsi portavoce del malessere dei residenti è il centrodestra. "Le sanzioni per divieto di sosta nei giorni di spazzamento si stanno moltiplicando - dichiara il consigliere della Lega Simone Villa -. In diversi quartieri spostare l’auto negli orari stabiliti rappresenta una difficoltà concreta. L’amministrazione dovrebbe adottare una programmazione più attenta, prevedendo alternative e non facendo multe per fare cassa". Rincarano la dose i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Andrea Arbizzoni e Salvatore Russo, che pongono un focus su Sant’Alessandro. "Il cambiamento dell’orario di spazzamento al sabato, dalle 6 alle 9, ha creato disagi per i residenti di vie come Donatori di Sangue, Mercadante e Sant’Alessandro - dichiarano -. Per molti cittadini è diventato impossibile trovare parcheggi alternativi".

Da parte dell’amministrazione arriva la disponibilità ad affrontare i nodi critici. L’assessora all’Igiene urbana Viviana Guidetti sottolinea come "l’aumento delle sanzioni sia legato alla presenza, oggi, di quattro ispettori incaricati di garantire il rispetto dei divieti temporanei". "La pulizia delle strade è un servizio essenziale per la qualità urbana che, in assenza di multe, si è rivelata problematica - chiarisce -. Tuttavia, nei casi emersi di effettivo disagio, siamo pronti a intervenire". "A Sant’Alessandro gli stessi ispettori hanno sospeso le multe dopo aver constatato le difficoltà dei residenti - precisa Guidetti -. Potremmo valutare lo spostamento dell’orario di spazzamento alla fascia 9-12 o un utilizzo maggiore delle lance per la pulizia, per liberare più vie dai divieti". Infine, per dove ci sono i cantieri in corso, si apre a una sospensione temporanea delle sanzioni: "Nel quartiere Libertà – conclude – valuteremo lo stop delle multe fino al termine dei lavori".

Alessandro Salemi