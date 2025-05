Contratti a termine bloccati, Rsu mobilitata

Domani l’Rsu di St si riunirà "per decidere con quali iniziative fermare l’avvio del piano industriale". Il riferimento è alla mancata stabilizzazione dei contratti a termine, "i primi 97 tagli annunciati dai vertici. Inaccettabile". Lavoratori e sindacati leggono così la decisione di non rinnovare i precari e annunciano battaglia. Ma l’azienda spiega che "ad Agrate le assunzioni temporanee rispondono a una domanda a breve termine per specifiche linee di prodotto". E chiarisce che "non c’è collegamento con il programma di ridisegno futuro della struttura manifatturiera del sito brianzolo". Non ci credono i metalmeccanici. "Abbiamo espresso la nostra contrarietà su questa decisione – sottolinea l’Rsu -. Quel che fanno non si concilia con gli impegni presi davanti al ministro Urso e in Regione: cercare un accordo con le parti sociali per tutelare l’occupazione e rivedere il piano industriale". Secondo i rappresentanti sindacali con questa manovra l’azienda avrebbe dato inizio alla politica di alleggerimento del polo di via Olivetti.

Bar.Cal.