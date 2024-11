Note solidali e una fiaba “sensoriale“

Una serata all’insegna del rock, del blues e del pop, ma anche un’originale fiaba sensoriale per grandi e piccini. È la doppia iniziativa promossa per domani e domenica nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno dalla Consulta del Volontariato. Domani alle 21 si terrà il concerto “Note di Solidarietà“, con l’esibizione della band dei Fine Brains (nella foto) che proporrà cover di grandi successi pop, rock, soul e blues. Ingresso gratuito con prenotazione attraverso il portale www.eventbrite.it. Domenica, invece, tripla rappresentazione alle 15, alle 16 e alle 17 della fiaba sensoriale “Lo Spirito del Natale“, scritta e diretta da Silvana Oliva e rivolta a bambini e adulti. Ingresso a offerta libera con ricavato devoluto in beneficenza. Prenotazioni al 327-5934776. Per info consultavolontariatoseregno@gmail.com.