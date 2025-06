Note per la pace e tutto il fascino del vero tango

I brani di compositori contemporanei dedicati al tema della pace. E poi le sonorità del tango argentino e le note di un musical che ha fatto la storia. Concerti e appuntamenti musicali per gli amanti dei classici.

A Vedano oggi dalle 21 a mezzanotte, in largo Repubblica, “Milonga in piazza“, una serata dedicata al tango e aperta a tutti, esperti e principianti: in apertura si esibiranno gli allievi del corso di tango curato dal Tavolo Giovani e dal Comune e si potrà ascoltare una selezione musicale scelta dalla musicalizadora Rossana Tran.

Domani alla stessa ora, nella Sala della Cultura di via Italia, il concerto-recital “Desiderando insieme la pace - Testi, musiche e immagini“, con i pianisti Chiara Di Muzio e Andrea Siano che suoneranno composizioni di Beatrice Campodonico, Adriana Cioffi, Biagio Putignano e dello stesso Siano. L’evento è promosso da una decina di associazioni del paese. Ingresso libero.

A Biassono, invece, oggi alle 21 sul palco del cineteatro Santa Maria andrà in scena il musical “West Side Story Workshop“, interpretato da una dozzina di attori della Compagnia degli Sbandati e organizzato da Mac-Music Acting and Culture.