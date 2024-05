Note e parole, i colori del musical

Una carrellata di melodie appassionanti e di brani struggenti, per un viaggio nella storia del musical e del teatro musicale, dagli anni Venti a oggi. Un percorso fatto di canzoni e narrazioni, per capire come questo genere d’arte possa diventare uno strumento di riflessione critica sulla società, fornendo spunti di pensiero e stimolando relazioni umane più vere e profonde, andando così a riscoprire i reali bisogni dell’individuo. È quanto proporrà il concerto-spettacolo “Oltre l’arcobaleno - Il Musical“, che verrà portato in scena venerdì e sabato alle 20.30, e poi in replica domenica alle 17, sul palco del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli, a Lissone.

Protagoniste della rappresentazione saranno Irene Carossia, in veste di attrice e cantante nonché di autrice del testo e regista, alla cui voce raffinata e precisa è affidata la parte musicale, e le attrici Luisa Caglio e Stefania Venezian nei panni delle narratrici. Assieme porteranno prima nelle atmofere dei musical di Gershwin e poi su fino agli anni ‘90, con un repertorio d’autore vario e affascinante. Accanto alla parte più propriamente musicale ce ne sarà una narrata, che aiuterà gli spettatori a comprendere e a contestualizzare i brani e i testi dal punto di vista storico, tra aneddoti, racconti e traduzioni. Sarà un modo per dare a tutto il pubblico, anche a quello meno avvezzo al musical, le chiavi di lettura per capire come questo genere sia non solo un’evoluzione del teatro lirico ma anche uno strumento di analisi delle epoche storiche. Per informazioni e prenotazioni segreteria@crfcarossia.eu.

Fabio Luongo