Note di primavera con Beethoven

Domenica alle 16 secondo appuntamento per la stagione Note di primavera a Monza, a cura dell’Associazione musicale Roberto Franceschi, in collaborazione con il Comune di Monza. Il concerto si terrà in Sala Maddalena a Monza, come sempre ad ingresso gratuito.

Sarà dedicato a “Beethoven, l’eroico e il poetico“ raccontato da Pierre Boucharlat al pianoforte. L’Associazione musicale Roberto Franceschi, nata a Milano, propone la propria programmazione artistica anche a Monza con l’iniziativa Le Stagioni Musicali alla Sala Maddalena, come in Villa Reale, realizzando eventi di pregio. Dato il numero limitato di posti, la programmazione è consigliata, scrivendo all’indirizzo mail: concerti@associazionemusicalefranceschi.net.

L’associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere ed elevare la cultura musicale nel territorio e di sviluppare la partecipazione e la cura di attività riguardanti ogni aspetto della musica. L’associazione si occupa dell’educazione dei giovani attraverso l’organizzazione di corsi musicali, e dei rapporti sociali, tramite l’organizzazione di manifestazioni inerenti la musica. Da un lato, quindi, l’educazione musicale dei giovani con particolare attenzione alla musica d’insieme per creare gruppo, abitua i ragazzi verificare ed accettare le regole, a rispettare e ad accogliere in modo costruttivo le idee altrui, a recepire la possibilità di cambiamento dei ruoli. Dall’altro seminari, visite guidate e concerti offrono a tutti la possibilità di conoscere e "vivere la musica insieme".

C.B.