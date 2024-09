Nonno e nipote. La “traversata“ verso un sogno

Generazioni a confronto. Tra i momenti più significativi della celebrazione del trentesimo anniversario del centro locale Intercultura di Monza, si è distinto il“faccia a faccia“ tra Fausto e Simone Pella (nella foto). Questo dialogo tra nonno e nipote ha offerto uno spaccato affascinante delle esperienze interculturali attraverso il tempo, rivelando come le sfide e le opportunità siano cambiate, ma anche come alcuni valori fondamentali rimangano costanti. Simone Pella, giovane sportivo appena rientrato dal Canada, ha condiviso la sua entusiastica esperienza all’estero. La sua passione per lo sport, che lo ha portato a vivere un anno in un contesto culturale diverso, è stato un esempio di come le esperienze interculturali possano arricchire e formare i giovani di oggi.

Il suo soggiorno in Canada ha avuto un impatto significativo sulla sua visione del mondo mostrando come lo scambio culturale possa aprire nuovi orizzonti e opportunità. Fausto Pella, suo nonno, ha offerto una prospettiva storica e personale sulla questione. Partito per gli Stati Uniti negli anni ‘60 a bordo di una nave. La sua esperienza ha sottolineato l’importanza delle scuole e dei programmi educativi nel facilitare le esperienze interculturali. Fausto ha lodato il lavoro del Centro Locale e di Intercultura, sottolineando come le scuole italiane devono essere l’attore cruciale nel dare ai giovani l’opportunità di aprirsi letteralmente al mondo.

A.R.