"Non guardo i cantieri con le mani in tasca ma offro pareri tecnici"

Armato di solerzia e pazienza, il volontario civico Mario Sanvito è un occhio attento che vigila sul centro della città. La competenza per i controlli su strada, è di quelle migliori possibili. Architetto, ha lavorato per una vita nella gestione della qualità del processo delle costruzioni.

Si tratta di una figura che professionalmente fa normative e verifiche tecniche, controllando prodotti e produttori: insomma, un esperto di rischi e pericoli dei lavori urbani. Da “over 75“, come si definisce, l’esperienza non manca nemmeno nel dare una lettura corretta ai processi di cambiamento della città. Anche se originario di Monza, Sanvito da quasi 43 anni vive a Villasanta, ed è molto conosciuto in paese. "Ho tante referenze, soprattutto in centro, che spesso sono le mie prime sentinelle se vedono che c’è qualcosa che non va – rivela il volontario civico –. Una rete di conoscenze che rappresenta un valore aggiunto al mio impegno personale. Io mediamente faccio un sopralluogo una volta a settimana in bicicletta, che può durare anche quattro ore".

"Delle volte mi succede che alcuni mi guardino come a dire: cosa vuole quello lì? – prosegue con una risata – Ma è perché può sembrare che osservi le targhe delle macchine. In questo momento stiamo monitorando i flussi del parcheggio in centro. Ma in ogni caso è bene che i controlli che svolgiamo siano sempre precisi e puntuali".

Da qui una riflessione di merito sull’attività del volontario civico: "Siamo stati definiti simpaticamente umarell – dice il volontario – ma in realtà noi non ci limitiamo a commentare ciò che osserviamo, ma esprimiamo pareri tecnici e suggerimenti. Penso che in generale ci sia una differenza tra il cittadino che vede una cosa e brontola, come avviene spesso sui social, e chi prima di lamentarsi, segnala e ne parla con l’amministrazione". "Noi siamo la prima linea dei cittadini – conclude –, che ha un rapporto diretto con gli uffici comunali. Le segnalazioni sono dettagliate, con foto, e sono relative a problemi sul suolo pubblico (strade, edifici e verde) ma possono riguardare anche cantieri privati, se sono malfatti e possono creare pericoli su pubblico territorio".

A.S.