"Non gliene faremo passare una E fra 5 anni saremo più forti"

"Siamo arrivati al ballottaggio e questa è già stata una soddisfazione", ha commentato a caldo Elena Maggi, mente l’esito del voto rendeva sempre più inesorabile la sconfitta.

"Una soddisfazione perché Nova Milanese è uno dei pochi comuni dove il sindaco uscente non ce l’ha fatta al primo turno – l’analisi della candidata sindaca del centrodestra – Abbiamo lottato e ci abbiamo creduto fino alla fine, con un centrodestra sempre più compatto come non succedeva da anni, perché siamo riusciti a riunire proprio tutti, compresa la lista civica e quindi il bilancio è più che positivo. Andiamo avanti – conclude Elena Maggi – cinque anni di opposizione".

E all’avversario che ha ottenuto la riconferma promette: "Non gliene faremo passare una e fra cinque anni ci rivedremo più forti di prima".