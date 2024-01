Nessuna stangata, il Comune grazia il 40% dei contribuenti

Il Comune grazia il 40% dei contribuenti, confermata la soglia di esenzione Irpef a 18mila euro, pari al 37,6% della popolazione, – gettito atteso in linea con il passato, 960mila euro – niente rialzo anche per l’Imu.

Nessuna stangata per il 2024, Usmate Velate conferma le vecchie aliquote anche per il nuovo anno appena iniziato. Sì in aula al Bilancio di previsione che contiene le disposizioni in materia di politica tributaria. "Abbiamo trovato la quadra sui conti nonostante i costi rilevanti dell’energia e il forte aumento delle risorse necessarie per assicurare piena operatività ai servizi sociali alle prese con situazioni di emergenza - spiega Marcello Ripamonti (nella foto), assessore alla partita -. Il documento conferma l’intera gamma dei servizi e il pieno sostegno a tutto il no-profit del territorio". Non cambia nulla anche per l’imposta sugli immobili, l’Imu dovrebbe portare nelle casse del Municipio 2,1 milioni, di cui 1.745.000 per riscossione ordinaria e 405mila dal recupero dell’evasione. Buone notizie in arrivo per le famiglie che hanno fatto la svolta “green” dedicandosi al compostaggio domestico: per loro ci sarà uno sconto sulla Tari, la tassa rifiuti, fino al 20% "ma bisogna fare richiesta entro il 31 gennaio". La misura nata nel 2021, da rinnovare anno per anno, "premia chi riduce l’umido". Una leva per incentivare comportamenti virtuosi. L’hanno scelta in parecchi e ora producono in casa terriccio fertile, frutto della trasformazione di avanzi di cucina o del taglio del prato. Un esempio di economia circolare, perché il concime naturale si riutilizza, che porta anche un beneficio economico sui conti familiari, fino a un quinto di sconto sulla bolletta.

C’è un paletto per partecipare, però, chi vuole diventare agricoltore fai da te deve essere in regola con il pagamento della tassa. Altrimenti, niente riduzione.

Bar.Cal.