Nell’agenda di Pagani più giovani e sociale

Fabrizio Pagani tenta il bis.

Il sindaco uscente, che punta al suo secondo mandato, si racconta attraverso il suo curriculum vitae costellato di attività sia nella politica sia nel sociale: presidente del Consiglio di istituto della scuola secondaria di primo grado Segantini, componente del Consiglio affari economici della Parrocchia S. Antonino Martire, dirigente responsabile del settore giovanile della società Asd Polisportiva, consigliere comunale dal 2003 al 2013, poi assessore al Bilancio e allo sport, dal 2018 sindaco e dal 2019 consigliere provinciale. Classe 1962, la sua ricandidatura non è stata scontata, soprattutto dopo aver affrontato il periodo della pandemia di certo non facile da gestire, che in parte ha congelato il programma elettorale e che è scaturita dopo un confronto prima con la sua famiglia, poi con le liste, senza tralasciare il confronto con i cittadini.

Oggi il programma si basa su sette capitoli: per i giovani, per il sociale, per la crescita culturale, per il lavoro, per prendersi cura del territorio e dell’ambiente e per lo sport. L’ultima idea: una tessera dello studente per agevolare i ragazzi nell’accesso alla attività culturali, la cittadinanza onoraria ai ragazzi stranieri che non possono avere accesso alla cittadinanza ufficiale, l’aumento dei punti di accesso pubblici a Internet, rafforzando quelli già esistenti e aggiungendone di nuovi anche fuori dal centro.