Nella tana dell’Arzignano. Il Renate va all’assalto

Per mettere definitivamente al sicuro la partecipazione ai playoff, il Renate deve fare la corsa sull’Arzignano, undicesimo a meno 6, l’avversario odierno dei nerazzurri nell’anticipo della 34esima giornata del girone A. La sparata dell’ultimo mese permette a Foschi e ai suoi ragazzi di non guardarsi più alle spalle e puntare a un posto al sole. Con 50 punti la formazione brianzola è quinta assieme al Trento. Essere ambiziosi oggi significa raggiungere e superare l’AlbinoLeffe, quarto e primo delle inseguitrici del terzetto di testa. Il delta di tre punti tiene viva la speranza.

Capitolo formazione. Non c’è il due senza il tre? Contro l’Union Clodiense Foschi aveva confermato lo stesso undici vittorioso contro il Lumezzane (che l’altro giorno ha esonerato Franzini, al suo posto Massimo Paci), al netto di acciacchi ci aspettiamo le stesse scelte in vista di Arzignano con Nobile tra i pali, difesa a tre con Spedalieri, Auriletto e Riviera. A centrocampo ancora chance a Bonetti centrale con Vassallo, sulle corsie Eleuteri e Mastromonaco mentre a supporto di De Leo ci saranno Delcarro e Calì. Alla vigilia di queste ultime cinque giornate a cosa può aspirare il Renate? La domanda è stata posta a Luciano Foschi che ha risposto così. "Dobbiamo pensare una partita alla volta. Adesso c’è la trasferta complicata ad Arzignano, poi si vedrà, senza mai guardare troppo alla classifica. Del resto un mese fa eravamo degli scappati di casa, oggi abbiamo 50 punti… Io dico sempre che gli obiettivi non si dichiarano ma si raggiungono. Abbiamo mantenuto la categoria con largo anticipo, abbiamo lanciato tanti giovani. Noi gli obiettivi li abbiamo raggiunti con largo anticipo. A questo punto bisogna capire chi siamo. Se siamo una squadra che può arrivare ai playoff, e giocarsela e ben figurare".

Magari come il suo Lecco di un paio di anni fa, visto che l’argomento nelle ultimissime interviste in sala stampa è saltato fuori. Chiaro che si esagera. Intanto, come ha detto Foschi, bisogna pensare all’Arzignano nella notturna (20.30) di oggi che ben si sta comportando dall’alto dei suoi 44 punti che lo pone a una lunghezza dalla decima piazza (e +8 sulla zona playout). Dirige l’incontro il signor Castellano di Nichelino, diretta su Sky Sport e in streaming su Now.