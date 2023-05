Nella boutique del Tambourine arrivano i “dischi su misura”

Le nuove strade della canzone d’autore e del pop indipendente italiano. E poi un salto all’indietro negli anni del “tranquillo siam qui noi“, fra pezzi che hanno segnato un paio di generazioni a cavallo degli anni ‘90 e Duemila. Sono i concerti che animeranno la Brianza tra oggi e venerdì. Al Tambourine di Seregno oggi alle 21 appuntamento con la rassegna “Boutique - Nuovi dischi su misura“, che il circolo seregnese organizza insieme all’etichetta Costello’s Records: a salire sul palco di via Carlo Tenca sarà il cantautore Davide Diva, cresciuto sulla riviera ligure, un artista che si muove tra musica d’autore e sonorità indie-pop. Presenterà i brani del suo nuovo disco “Oggi, domani, per sempre“, appena pubblicato, un lungo racconto di situazioni di vita.

Ad affiancarlo un altro cantautore in bilico tra indie-pop e sperimentazione, ossia Margano, alias Matteo Gargano, che nei suoi testi e melodie riversa le esperienze vissute tra Golfo Persico, Pechino e le Maldive. A Sovico, invece, venerdì alle 20 negli spazi del Ghe Sem di via Santa Caterina farà tappa il tour della Max Mania Tribute Band, con un omaggio agli 883 e a Max Pezzali: saranno riproposti, con estrema fedeltà agli originali, i brani più belli di Pezzali e del suo gruppo. Sempre venerdì sera al teatro OppArt di via Giovanni da Sovico concerto del duo acustico degli Spooky Lights.

F.L.