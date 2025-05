Desio-Rieti: Rimadesio perde gara-5 ai supplementari, Rieti festeggia

Salta tre volte su cinque il fattore campo nella serie Desio-Rieti. La terza volta è fatale alla Rimadesio che in gara-5 getta alle ortiche il match-point casalingo più ghiotto, gioca trenta minuti divorata dalla paura, trascina il match ai supplementari e perde nella maniera più drammatica con un appoggio al vetro a fil di sirena su rimbalzo offensivo di uno dei giocatori meno stazzati della NPC. Partita pazza, finali furibondi al PalaFitLine che dopo i 4.800 spettatori di gara-5 di Cantù-Fortitudo in A2 accoglie un altro migliaio di appassionati per quella che doveva essere la festa salvezza, specie dopo il ventello rifilato in gara-4 ai laziali. Ma niente, è una stagione scellerata per la squadra di Gallazzi che gioca male fin dai primi possessi e tutto sommato perde meritatamente al supplementare 85-84.

Fa festa Rieti, incredula, si dispera Desio che oggi dovrà immediatamente tornare in palestra per preparare gara-1 contro Fiorenzuola dell’ultimo e decisivo turno playout. Si gioca domenica alle 18 al PalaFitLine e i precedenti con gli emiliani fanno venire i brividi: 0-2 in regular season e -19 all’ultima giornata. I Bees hanno perso la loro serie 3-0 contro Latina e hanno avuto anche tempo per tirare il fiato. Contro Rieti si capisce subito che sarà una nottata di passione. Laziali avanti e Desio che sta in piedi grazie a Perez, autore di 32 punti, che con due triple a metà secondo quarto propizia l’aggancio (26-27). Desio sprofonda nel terzo quarto, non segna per quasi 5 minuti e Rieti vola a +13 (35-48).

Gallazzi riattiva dalla panchina Tornari, gli ospiti calano verticalmente e al 38’ è ancora parità a quota 62. Dalla lunetta la NPC allunga fino al +6 a 10’’ dalla sirena, la gente se ne va ma si perde le due triple di Torgano (12) e Cipolla (9) che rimandano l’esito all’over-time (70-70). Ma Rieti vince sulla sirena col canestro di Giunta dopo che Chiumenti, a -8’’, infilava il momentaneo +1.