Nel regno delle favole. A teatro fra piccoli principi e magiche mele d’oro

Una favola comica in chiave moderna, che rielabora un testo della narrativa popolare in modo originale. Un giovane principe colpito da un maleficio misterioso che lo vede gettato in una tristezza senza fine e l’avventura ricca di sfide e strani incontri per arrivare a trovare l’unico magico elemento in grado di spezzare l’incantensimo.

È lo spettacolo teatrale per famiglie e bambini che verrà portato in scena oggi alle 16 a Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, sotto il titolo “Le tre melarance d’oro“.

A salire sul palco saranno gli attori della Compagnia Teatro Instabile, con la rappresentazione che sarà arricchita dalle musiche dal vivo del Sax Ensemble. Partendo da un testo popolare rivisitato secondo i canoni della scrittura surrealista, l’opera racconta il viaggio del principe Azzurrino in modo inaspettato, fra luoghi bizzarri e incontri con strani personaggi.

L’evento fa parte della stagione 2025 di “Non solo teatro - Recitarcantando“, la rassegna di musical per famiglie organizzata da 32 anni dalla Compagnia Teatro Instabile e che si concluderà il 6 aprile con la combinazione di avventura, magia e amore del musical “Aladin Don Dan“. Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per bambini e ragazzi fino ai 14 anni e adulti over 65, mentre l’ingresso è gratuito per bimbi sotto i 3 anni e persone con disabilità. Prenotazioni via whatsapp al 351-5245768.

Il teatro per bambini sarà protagonista oggi anche a Seregno, con l’Auditorium di piazza Risorgimento che ospiterà dalle 15.30 lo spettacolo intitolato “Piccoli Principi e Principesse“, con Silvano Antonelli della Compagnia teatrale Stilema. Il testo gioca di specchi e fili invisibili con il celebre capolavoro di Saint-Exupéry: un personaggio che potrebbe ricordare un aviatore ma non lo è, il suo aeroplano di carta con cui viaggia attraverso le esperienze della vita, una caduta in un luogo sperduto, un piccolo ometto che fa tante domande e racconta un sacco di cose sui pianeti e i bambini che li abitano. Per l’aviatore l’occasione di riappropriarsi della propria infanzia e tornare a sentire il profumo dei sogni. L’appuntamento fa parte della rassegna “Che Spettacolo!“, biglietto d’ingresso 5 euro, prenotazioni e prevendite su www.auditorium.controluce.18tickets.it.