Nel nome di Emis Killa. Un evento per il rapper. La benedizione della città

"Un posto intitolato a me? Mi farebbe piacere. Ho già detto che Vimercate è casa mia". Un intervento in radio di Emis Killa ha preceduto la discussione in aula della proposta di Fratelli d’Italia ad alleati e avversari di dedicare un omaggio al rapper nato e cresciuto in città e ora tornato ad abitarci. Dibattito di oltre un’ora per la mozione firmata da Massimiliano Pispisa, il cantante non avrà una via o una piazza tutta per sé, ma un evento ancora da mettere a fuoco. "Ci sarà – dice soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia – e questo è quello che conta". I partiti di centrodestra, all’opposizione, hanno accolto con favore l’idea e hanno votato sì al documento: "Non perdiamo l’occasione come abbiamo fatto con l’attrice e modella Vittoria Belvedere – ha sottolineato Giovanni Sala dalla minoranza –, entrambi sono talenti che portano Vimercate nel mondo". Mentre sul fronte del centrosinistra, in maggioranza, Guido Fumagalli ha ricordato che "10 anni fa Emiliano Giambelli, questo il vero nome dell’artista, ha ricevuto la benemerenza civica". Il gruppo si è astenuto, esclusa Federica Villa che ha votato contro. "La sua storia è una favola da raccontare – aggiunge Pispisa –. Non pensavo a un riconoscimento fine a se stesso, ma per spronare i giovani a credere nei propri sogni e a inseguirli come ha fatto lui. La sua vicenda, credo possa essere un esempio per tanti ragazzi".

A spingere per l’iniziativa "le parole che lo stesso Emis Killa ha riservato alla città in occasione della presentazione del suo nuovo tour e il precedente di Sfera Ebbasta, al quale Cinisello ha intitolato una piazza". FdI puntava "alla più ampia convergenza sul progetto" e il capogruppo è contento del risultato. "Il partito è sempre pronto a cercare e premiare personalità di spicco in ambito sociale, culturale, imprenditoriale e artistico che danno lustro alla città. Si tratta di mettere in luce chi brilla per competenze e capacità e di indicare alla comunità figure che con i propri successi possano essere da stimolo per tutti a fare sempre di più. Emiliano merita attenzione per la sua crescita personale e professionale".