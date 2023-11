Nei secoli fedele: Gaetano Galbiati, il maresciallo della Fiamma

Non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla Fiammamonza, sia nei momenti felici, sia nei periodi più complicati. La passione di Gaetano Galbiati per il calcio femminile risale agli anni Settanta. Il football in rosa, allora, era una disciplina di nicchia. Ma questo fu un “dettaglio” per Gaetano, 69 anni da compiere il 27 dicembre, una vita nell’Arma dei Carabinieri, congedatosi come maresciallo ordinario dopo 36 anni di servizio effettivo. "Nel 1972 - ricorda - conobbi Fabrizio Levati durante una partita tra la squadra degli avvocati e quella dei carabinieri. Mi chiese di dargli una mano alla Fiamma. Accettai e iniziai come preparatore dei portieri". L’avvocato Fabrizio Levati, allenatore e animatore della compagine biancorossa, morì nel 1995. Ma la fedeltà di Gaetano alla causa non venne meno. Della società fondata nel 1970 è stato anche presidente, ora si occupa della gestione dello stadio Sada. Non ha dimenticato la stagione 2005-2006, quella conclusa con la conquista di scudetto e Supercoppa. "Quell’annata - spiega - fu eccezionale, ma compresi che per una società come questa sarebbe stato impossibile restare a quei livelli". La prima squadra della Fiamma ora gioca in Eccellenza. Un “dettaglio” per Gaetano, che ogni domenica è lì al Sada a incitare le sue ragazze. "In questo gruppo - aggiunge - ci sono alcune ottime giocatrici".