Nei comuni si fa festa: rock, premi e motori

Dal concerto del cantautore Marco Ligabue, fratello del rocker Luciano, alla consegna del Memorial Brambilla all’ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli. E poi i premi intitolati a Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano, le risate del cabaret con i comici di Zelig e Colorado, il trascinante punk-rock in dialetto veneto dei Rumatera, le mostre di bolidi e auto storiche, le gare di go-kart a pedali e la presentazione di un libro dedicato alla passione per le quattro ruote di Peo Consonni, pilota, collaudatore e meccanico che è una vera e propria leggenda in Brianza e non solo. Sarà un cartellone fitto di iniziative quello proposto dalle rassegne FuoriGp organizzate dalle città che fanno cintura attorno al Parco di Monza.

A Biassono si partirà già giovedì con un programma assai nutrito: tra esposizioni di auto, simulatori, street food e dj-set ci saranno alle 18 al Museo civico la presentazione del volume di storie e fotografie “Semplicemente Peo“, scritto dal monzese Walter Consonni, mentre alle 21.30 si terranno in centro sia il concerto del Rock Live Choir sia l’assegnazione del Premio Alboreto. Venerdì, tra gli altri eventi nel centro storico, alle 20.45 la performance della Triuggio Marching Band e alle 22 il concerto tutto energia dei Rumatera, oltre al “Fabrizio Pirovano Award“. Al Museo Verri si potrà visitare la mostra “Pettarelle ’60 - Dalla Formula 875 Monza alla Formula Junior“. Sabato dedicato ai concerti con i live dalle 20.30 in avanti di Ale Pinto, Lobuono Brothers, Acoustic Noise e di Marco Ligabue (nella foto), cantautore rock di talento già fondatore dei Rio. Domenica di scena i Funky Machine.

A Vedano giovedì alle 21 in largo Repubblica il 24esimo Memorial Brambilla, intitolato ai piloti Vittorio ed Ernesto “Tino“ Brambilla; venerdì dalle 10 e fino notte esibizioni di moto freestyle e drift bike elettriche, a cui sabato e domenica si aggiungeranno la pista Polistil e una mostra di 500 storiche. A Lissone invece sabato per tutta la giornata gare su go-kart a pedali nella centralissima piazza Libertà, alle 18.30 dj-set con “il Pirata“ Davide Chiurazzi e alle 21 lo spettacolo di cabaret “Siamo fuori... Gp“ con i comici Stefano Vogogna, Claudio Batta e Francesco Rizzuto.

Fabio Luongo