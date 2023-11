Nasce la Stanza della Luce

Momento importante al comando carabinieri della Compagnia di Desio, dove è stata inaugurata la Stanza della Luce. L’iniziativa è promossa dall’Associazione White Matilda, in collaborazione con i carabinieri e il Comune con l’obiettivo di offrire un ambiente sicuro e accogliente alle donne vittime di violenza.

Il nuovo locale protetto rappresenta un passo significativo nella creazione di un ambiente di sostegno per le donne vulnerabili, fornendo loro un luogo sicuro dove ricevere assistenza e supporto. All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità provinciali e locali, membri dell’Associazione White Matilda e delle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di questo genere nel promuovere una società più sicura e rispettosa. "Servirà per l’ascolto di donne vittime di violenza - ha detto il sindaco Simone Gargiulo - e di tutte le altre situazioni che richiedono riservatezza e accoglienza".

Si tratta di una stanza essenziale nella sua semplicità, pronta a far filtrare sempre una luce, che possa dare speranza anche nei casi più difficili: un divano, una scrivania, qualche pianta. E uno spazio dedicato ai bambini, con tavolino e sedia, insieme ai peluche. Una iniziativa concreta e duratura, destinata a diventare un vero e proprio punto di riferimento sul territorio, in un periodo storico in cui la violenza di genere sembra dilagare senza sosta. Con la speranza che prima o poi possa rimanere “disabitata“ per sempre.

Alessandro Crisafulli