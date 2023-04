Monza, multati per oltre 50mila euro due narghilè bar

Monza - E' una nuova moda, piace molto a chi ama l'Oriente e la sua cultura ma non erano in regola. E così due narghilè bar di Monza dovranno pagare oltre 50mila euro di multa.

I carabinieri della Compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri, unitamente a personale specializzato del Nas di Milano e ai funzionari del Gruppo Operativo Regionale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dell' illegalità diffusa, controllo movida e monitoraggio esercizi pubblici, hanno effettuato nei giorni scorsi dei controlli presso due locali del centro muniti di narghilè, riscontrando gravi irregolarità.

In particolare in un pub attrezzato con narghilè è stato accertato come il tabacco e la melassa fossero privi di riferimenti o tasselli di Stato: il locale inoltre mancava di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche, mentre gli alimenti erano privi di tracciabilità. A seguito delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni pari a 52mila euro e sono stati sequestrati quasi 10 kg di tabacco custoditi nei magazzini del locale.

I controlli in un altro bar-narghilè di Monza hanno riscontrato che anche in quel caso il tabacco, in minore quantità però, era privo dei tasselli di Stato. Il gestore è stato sanzionato per un importo pari a 5mila euro con contestuale sequestro di 720 grammi di tabacco da parte delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.