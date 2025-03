Musique Royale in Villa . Dal grande jazz a Bach. Suonano note per palati fini

Il grande jazz che incontra la musica di Bach, con un duo d’eccezione. E poi l’opera buffa di marca barocca di uno dei maestri del genere e le composizioni contemporanee di Cage, Glass, Sollima e Reich sul ritmo delle percussioni. Intrecci sonori e generi disparati, tutti all’insegna del talento e della sperimentazione, saranno i protagonisti della rassegna “Musique Royale“ tra fine mese e inizio aprile alla Reggia di Monza. Ad annunciare i concerti l’associazione Musicamorfosi, che organizza il festival insieme al Comune: già da oggi si possono acquistare i biglietti e prenotare i posti. La Villa Reale accoglierà il primo evento sabato 29, quando la Sala degli Specchi ospiterà in un doppio set, alle 19 e alle 21, il concerto dal titolo “Pizzicato/Non pizzicato - Jazz a quattro mani su piano & cembalo, gemelli diversi“, che avrà per protagonisti il pianista jazz Edouard Ferlet e la clavicembalista Violaine Cochard: un incontro tra strumenti così uguali e al contempo così diversi, uno a corde pizzicate e uno a corde percosse.

Sarà una prima assoluta che vedrà i due musicisti dialogare su brani di Bach. Ferlet ha affascinato i critici per il suo swing raffinato, Cochard è considerata una delle migliori esecutrici al clavicembalo. Biglietto 10 euro. Domenica 30 si cambierà atmosfera con l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano e i cantanti Maria Eleonora Caminada e Giacomo Nanni che interpreteranno “Livietta e Tracollo“, un’opera buffa di Pergolesi, piccolo gioiello di ironia che è di fatto un esempio di commedia dell’arte in musica: alle 16, e alle 18 in replica, sempre nella Sala degli Specchi ci si potrà far catturare dalle vicende, dai travestimenti e dai tentativi di truffa che il goffo Tracollo mette in atto, costantemente smascherato dall’astuta Livietta. Biglietto 10 euro. Venerdì 4 aprile, in doppio set alle 19 e alle 21 la Reggia farà da teatro per l’esibizione “Chigiana Royal Percussions“ del Chigiana Percussion Ensemble diretto da Antonio Caggiano: sarà un viaggio ritmico tra composizioni del ‘900, con il primo movimento della suite “Glassworks“ di Philip Glass, “Trio“ di John Cage, “Rain Tree“ di Toru Takemitsu e “Dark full ride“ di Julia Wolfe, accanto a pagine di Ligeti, Sollima, Reich, Friedman e Samuels. Ingresso 10 euro. I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito Mailticket.