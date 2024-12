Musica scatenata e impegno. Vita accidentale di un anarchico

Due mini-festival in cui gustare la forza torrida e travolgente del blues, oltre che la furia del rock, del punk e del metal più arrabbiato. Ma anche il racconto, intimo e politico assieme, della figura di Giuseppe Pinelli, la sua vita, le sue idee e i suoi affetti attraverso il punto di vista delle due figlie, condensato in un documentario premiato al Festival Visioni dal Mondo. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la nuova settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà dalle immagini, giovedì alle 20.30, con la proiezione del film “Pino - Vita accidentale di un anarchico“ di Claudia Cipriani, che fonde la storia individuale e la grande storia nel tratteggiare un ritratto di colui che è stato la 18esima vittima della strage di piazza Fontana. A commentare in sala il film ci saranno la regista e Silvia Pinelli, una delle figlie di Pino.

Gli amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno invece venerdì alle 21: sarà una serata con 3 diverse band in azione, tutte all’insegna delle sonorità più energiche. Ad alternarsi dal vivo ci saranno l’electro-rock dei Gola, un power-duo che presenterà i brani del suo primo album intitolato “Strametal“, ma pure la miscela rock e punk dei Dirty Noise e il mix di noise-rock, doom metal e hardcore dei Cat Powder. Ingresso libero. Sabato alle 21.30 doppio appuntamento di pezzi live e dj-set, con le selezioni di due storici dj del Bloom: si inizierà con un’infilata di funky e soul a cura di Dj Gosh, poi salirà sul palco la The Royal Ukulele Pirate Orchestra e a seguire i brani dance anni ‘70, ‘80, ‘90 e Duemila di dj Steve Manero. Ingresso libero. Domenica, infine, dalle 18.30 in avanti serata dedicata alla “musica del diavolo“ con il “Christmas Blues Party“ e il 15esimo Memorial Gianni Mangione, in ricordo del fondatore dell’associazione Italian Blues River: a esibirsi ci saranno la cantante Arianna Antinori (nella foto), con la sua voce coinvolgente e le sue tonalità rock-blues alla Janis Joplin; l’energia travolgente dell’Ettore Cappelletti Soul Trio, formazione nu-soul che spazia dai brani alla Marvin Gaye al funk e all’r&b; la cantante soul Greta Bragoni. A chiudere l’evento sarà una jam session di blues aperta a tutti. Ingresso libero.