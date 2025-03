Musica a scuola sulle note del chitarrista Alex Maltauro Berto

Brani di Bach, Händel e del compositore francese Jean-Baptiste Besard, autore in bilico tra Rinascimento e primo Barocco, in trascrizioni per chitarra solista. È il concerto che si terrà martedì alle 20.30 nell’aula polifunzionale dell’Istituto comprensivo Giacomo Paccini di Sovico: protagonista dell’esibizione sarà il chitarrista Alex Maltauro Berto (in foto). L’evento fa parte della rassegna concertistica “Musica a Scuola“, organizzata dall’istituto di via Baracca insieme a Comune, Pro Loco e Comitato Genitori di Sovico. L’iniziativa si concluderà poi giovedì 20 con un concerto dei docenti dell’indirizzo musicale della scuola: a salire in quell’occasione sul palco del cineteatro Nuovo saranno 9 strumentisti fra violinisti, chitarristi, flautisti, clarinettisti, percussionisti e pianisti, che suoneranno pagine di Brahms, Faurè, De Falla e Chick Corea. L’ingresso ai concerti è gratuito ma con prenotazione anticipata obbligatoria scrivendo a rassegnaconcertisticapaccini@gmail.com. A Lissone, invece, già oggi alle 16.30 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre ci si potrà far guidare in un omaggio alle grandi compositrici di ieri e di oggi, con il concerto dal titolo “Donne: musica e danza“ promosso dall’Amusli, l’Associazione Musicale Lissonum: a esibirsi saranno Alyona Afonichkina al violino, Gianluigi Picone alla chitarra e Fiorenza Ronchi al pianoforte. Ingresso libero.