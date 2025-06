Muratore morto, oggi la sentenza

Attesa oggi la sentenza del Tribunale di Monza per i due imputati di omicidio colposo per l’infortunio sul lavoro accaduto il 13 maggio del 2021 e, secondo la pubblica accusa, costato la vita sette mesi dopo a Nazzareno Cristofalo, operaio di 58 anni di Verano. Per capocantiere e titolare dell’impresa edile che aveva preso in subappalto i lavori in via Preda a Verano, la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 2 anni e mezzo di reclusione ciascuno. Secondo l’accusa, gli imputati non hanno disposto un parapetto e un tavolato fissato solidamente per coprire una bocca di lupo dove il lavoratore era precipitato. "La vittima non sarebbe mai dovuta entrare in cantiere perché i lavori erano sospesi per alcuni adeguamenti, eppure entrava perché il titolare gli faceva consegnare il materiale", sostiene la difesa.

S.T.