Motociclisti pronti per il raduno Gilera

Tutto pronto per il Raduno Gilera, l’appuntamento tra il Parco di Villa Borromeo ad Arcore e l’autodromo che riunisce motociclisti di tutta Europa con il cuore che batte ancora per la casa brianzola. Il ritrovo alla 8.30 sarà seguito dall’inaugurazione della mostra nella Sala del Camino in Largo Vela, e prima di accendere i motori per dirigersi verso il ‘Tempio della velocità’ di Monza ci saranno le premiazioni di chi ha contribuito alla nascita e alla crescita del Gilera Club Arcore e del Registro Storico Gilera, i due sodalizi locali che organizzano l’evento. In passerella, Nino Brioschi, Paolo Gornati, Mario Bergna, Camillo Mignanego, Eugenio Savoldelli, Egidio Passoni e Michele Cantù. Momento clou in pista. Bar.Cal.