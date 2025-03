Mostra di poster a Palazzo Terragni. I ragazzi raccontano la loro pace

Poster che raccontano come i più giovani vedono oggi la pace. Opere realizzate dagli studenti delle scuole medie che per due giorni si potranno ammirare esposte a Lissone. È la mostra “Un poster per la pace“, che verrà inaugurata oggi alle 11 a Palazzo Terragni, in piazza Libertà: si tratta del frutto del concorso promosso dal Lions Club Lissone in collaborazione col Comune. Quest’anno il tema proposto era “Pace senza limiti“. I lavori creati dagli studenti delle scuole Farè, Croce e De Amicis si potranno scoprire dalle 11 alle 12.30 e domani dalle 15.30 alle 17.30, con ingresso libero. Stamattina, ci sarà anche la premiazione degli elaborati più significativi. Da oltre trent’anni i Lions organizzano tra scuole e realtà giovanili un concorso internazionale per realizzare poster sulla pace. "Mai, come in questo momento, nulla è più importante che offrire ai giovani la possibilità di esprimere il loro modo di vederla".

F.L.