Mostra d’arte contemporanea “Square“ a Limbiate Con 42 ballerini va in scena un flash mob di danza

Ben 42 ballerini di tutte le età hanno dato vita a uno spettacolare “flash mob” nella galleria del centro commerciale di Limbiate, per promuovere la mostra di arte contemporanea allestita fino al prossimo 23 aprile negli stessi spazi. L’esibizione, con coreografie animate in stile flash mob è stata allestita da Michelangelo Foto, con un “effetto sorpresa“ per i tanti clienti che affollavano la galleria. Protagonisti dell’esibizione sono stati i ballerini della RazzM’Tazz Dance Company di Limbiate con la collaborazione della scuola di danza Aa Pinzano. Tutti indossavano le t-shirt con raffigurate alcune delle opere della mostra d’arte contemporanea “Square“. Diversi allievi fotografi dell’Università delle tre età di Limbiate e di Cesano Maderno sono intervenuti per riprendere e fotografare l’evento.

“Square” si definisce "artista poliedrico e misterioso" e ha scelto di portare le illustrazioni della serie “Visionaries“ in mezzo alla gente comune, proponendo una raccolta di ritratti iconici di personaggi che hanno segnato la storia. La mostra dell’artista limbiatese Square rimarrà visitabile, nella galleria del centro commerciale sino a domenica 23 aprile Durante l’intero periodo della mostra i visitatori potranno acquistare gli oggetti (T-shirt, tele, tazze e altri articoli di merchandising) realizzati con le immagini della mostra.

Ga.Bass.