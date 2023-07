Morte orrenda per Vincenzo Corrò di Bernareggio, aveva scambiato l'idraulico liquido con colluttorio

"Credevo fosse colluttorio". Invece era idraulico liquido. È morto di una fine orrenda all’ospedale di Merate Vincenzo Corrò, 55enne di Bernareggio che nella notte tra giovedì e venerdì a casa ha bevuto una sorsata di sgorgante per scarichi. È stato lui stesso ad allertare i soccorritori: "Ero mezzo addormentato, i due flaconi erano vicini, sul pianale del lavabo del bagno e li ho confusi". Appena ha messo in bocca il disgorgante si è subito accorto dello scambio che poi purtroppo si è rivelato letale: lo ha sputato, ma ormai ne aveva ingoiato alcuni sorsi. Oltre a ustionarsi il cavo orale, l’acido solforico gli ha bruciato la gola e l’esofago. I soccorritori lo hanno trasferito d’urgenza al Mandic di Merate. I medici di guardia hanno contattato l colleghi del Centro antiveleni del Niguarda di Milano per chiedere consiglio. La situazione tuttavia era ormai irrimediabilmente compromessa. Vincenzo faticava a respirare per la gola gonfia ed è morto.

Daniele De Salvo