Moro sul palco con Bonaccini: investitura?

Inizia il conto alla rovescia: per scegliere il nuovo sindaco i cittadini si recheranno alle urne il 25 e 26 maggio. L’eventuale ballottaggio sarà l’8 e 9 giugno, quando è previsto anche il voto per il referendum.

In città, al momento, i diversi gruppi politici sono tutti abbottonati. In casa del centrodestra non escono nomi. Quelli di cui si è parlato in passato (Michele Vitale, Giuseppe Galli) sembrano soltanto uscite da calciomercato. Un nome, probabilmente, ancora non c’è. La Lega pare che abbia sempre pronto nel cassetto la candidatura di Martina Cambiaghi, ma bisognerà sentire anche gli alleati. Di certo da questo punto di vista si registra un bel passo avanti, ovvero la ricucitura con Fratelli d’Italia che aveva determinato la fine dell’esperienza del sindaco Simone Gargiulo e lo scioglimento del Consiglio comunale. Il senatore Massimiliano Romeo, responsabile della Lega in Lombardia, era stato esplicito: gli ex consiglieri di Fratelli d’Italia non dovranno essere più candidati nel centrodestra. L’imbarazzo lo hanno risolto loro. Subito sospesi dal partito in attesa di capire che decisione prendere, finiranno in quel Polo civico che sta accorpando sempre più liste e che sta dando vita a un progetto che abbraccia diverse forze politiche e diversi modi di vedere la città.

A tenere insieme il gruppo, come hanno ripetuto più volte i responsabili di liste e partiti, saranno un programma condiviso e l’amore per la città. In questo grande progetto dovrebbe rientrare anche il Partito Democratico, che ha ammesso di avere già avuto colloqui. Tutto sarà definito entro la fine della prossima settimana. Intanto venerdì sera, nello Spazio Stendhal, il Partito Democratico ha iniziato a fare parlare di sé grazie a un incontro pubblico con ospite l’eurodeputato Stefano Bonaccini, già presidente della regione Emilia-Romagna. Sul palco, con lui, Jennifer Moro (nella foto): capogruppo del Pd nell’ultimo Consiglio comunale, già vicesindaca, era stata l’ultima candidata. Dal Pd dicono che il nome del candidato è tutto da decidere: la presenza di Moro su quel palco, però, ha fatto pensare a molti che sarà ancora lei a chiedere il voto agli elettori.

G.G.