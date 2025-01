Monza e Vero Volley ultime in classifica: la giunta chiama in campo la città

Monza, 30 gennaio 2025 - “Forza Monza, non mollare!”. Anche la giunta comunale scende in campo per incitare le squadre monzesi di Serie A che stanno navigando in acque tempestose. Il Monza Calcio e il Vero Volley maschile sono ultime in classifica dei rispettivi campionati, in una stagione per entrambi parecchio tribolata.

“Invitiamo tutti i cittadini monzesi allo stadio sabato pomeriggio per colorare le tribune di bianco e rosso ed essere il dodicesimo uomo in campo”, incita il vicesindaco Egidio Longoni, appassionato tifoso della squadra di calcio.

L’assessora Viviana Guidetti e l’arena del volley

Gli impegni

Sabato il Monza giocherà alle 15 contro l’Hellas Verona, in una partita che con un esito positivo potrebbe ridare un po’ di consistenza a quei magri 13 punti attuali in classifica, che la vedono a -7 dalla zona salvezza. Il giorno dopo sarà la volta del Vero Volley maschile, impegnato all’Arena nel match contro il Padova, alle 17.

L’assessora

“La nostra squadra ha bisogno del sostegno della città per proseguire la sua pluriennale esperienza nel campionato di Superlega: ci auguriamo di essere in tantissimi a tifare per Monza!”, è lo sprone dell’assessora allo Sport, Viviana Guidetti.

I membri di giunta chiamano i cittadini a scaldare la piazza, nel frangente più delicato della stagione sportiva, quel giro di boa che potrebbe condannare agli abissi come far tornare a scorgere le stelle. Ma dietro alle difficoltà sportive qualche domanda comincia a sorgere anche in termini di sostegno del pubblico monzese alle rassegne di massima serie.

Tifosi fedelissimi del Monza

I costi del Brianteo

Da qualche tempo si registra un calo di affluenza di spettatori allo stadio Brianteo e anche negli abbonamenti. I biglietti, d’altra parte, hanno costi non irrisori. La tribuna est, per la partita contro l’Hellas Verona, va dai 32 ai 42,50 euro, mentre la gold è tra i 63 e i 64 euro. Con le big i prezzi salgono ancora di più.

“Bisogna però considerare che un piccolo stadio come quello di Monza non potrà mai avere piani tariffari come quelli di San Siro – vuole puntualizzare il vicesindaco Longoni – e la società ha fatto agevolazioni importanti per gli abbonati e per i tifosi portati da loro. In questo momento non mi soffermerei su questo, ma voglio ringraziare Fininvest per gli importanti investimenti fatti in termini infrastrutturali e per la squadra, regalandoci il sogno della A”.

La fuga a Milano

Sul fronte volley, invece, qualche dispiacere i monzesi l’hanno avuto quando la squadra cittadina, dalla stagione 2022-23, ha spostato metà delle proprie attività sportive a Milano, cambiando nome in Vero Volley Milano per la squadra femminile. “È normale che da monzese il fatto possa aver dato qualche dispiacere – commenta l’assessora Guidetti –, ma l’associazione con Milano ha dato enormi benefici alla società in termini di sponsor e questo oggi è importante anche per la parte monzese”

D’accordo con lei l’ex assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni, attualmente consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Va considerato che Alessandra Marzari e Aldo Fumagalli hanno fatto cose straordinarie per il nostro volley e per l’Arena”, commenta. Poi, da grande tifoso della curva del Monza, è inevitabile la riflessione sul calcio: “Purtroppo, e lo dico da monzese, qui siamo freddini in termini di tifo. Possiamo fare molto di più, e in effetti qualche agevolazione per i biglietti potrebbe aiutare. Ma in ogni caso, come monzesi, dobbiamo essere più entusiasti delle nostre squadre di vertice”.