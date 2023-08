"Monza, siamo ancora qui per Silvio" Numeri record al Trofeo Berlusconi

di Dario Crippa

"Non posso mancare e non mancherò. Sia per vedere il nostro Monza, sia in onore di Silvio Brlusconi. Sarà una grande festa per lui che ci vedrà tutti uniti, tifosi del Monza e tifosi del Milan. Perché se a loro ha regalato oltre trent’anni di successi internazionali, a noi del Monza ha portato per la prima volta in 110 anni il sogno della serie A".

Non ha dubbi Gigi “Giginho” Tieri. Storico supporter del Monza, membro di spicco del Monza Club San Fruttuoso, sarà questa sera all’U-Power Stadium per la prima edizione del trofeo intitolato a Silvio Berlusconi.

Un evento che sta richiamando, un po’ inaspettatamente e un po’ no, numeri da record: lo stadio, allargato di un migliaio di posti quest’estate, farà registrare per la prima volta il tutto esaurito. Sedicimila e 917 spettatori. Numeri mai visti neppure nella massima serie. Per l’occasione, le due squadre indosseranno una maglia con una patch speciale, e verranno poi vendute all’asta con ricavato devoluto a Fondazione Milan che lo destinerà a un progetto in Emilia Romagna.

Adriano Galliani, amministrastore delegato del Monza e braccio destro per una vita di Silvio, non ha dubbi: "Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l’ideazione del Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente. Il suo amore per queste due squadre, l’ambizione che l’ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto questo meritava di essere onorato".

Numeri da record, appunto, nonostante si tratti solo di un’amichevole, disputata a inizio agosto, quando molti sono in vacanza.

Dal mare in Sardegna seguirà la partita un’altra presenza storica: Giuseppe Ghezzi, presidente del Club Amici del Monza: "Ma ho già tutto pronto, fare il sold out ad agosto è meraviglioso, ho molta fiducia anche per il prossimo campionato. Silvio Berlusconi è morto, ancora fatico a crederci e mi aspetto che sbuchi da dietro una colonna a sorridere come faceva sempre: una persona eccezionale, allo stadio lo incontrai la prima volta che venne a vederci ancora in serie C e gli regalai la sciarpa del nostro club, che tenne sempre con sé".

Il futuro preoccupa? "Credo che Berlusconi abbia pensato a non lasciarci in difficoltà, certo le voci sono tante, il fatto che Braida alla fine non sia tornato a Monza non è un buon segnale, ma mi sono subito abbonato anche quest’anno con mia moglie: ci saremo, come sempre... e il mercato mi sta piacendo, servirebbe solo un punta".

Silvano Silva, del Monza Club Alta Brianza, sta già organizzando la prossima stagione, "abbiamo in ballo accordi con altri club come lo scorso anno in modo da poter garantire sempre almeno un pullman di tifosi anche in trasferta.

C’è stato un calo fisiologico, molti si erano iscritti ai club (oggi ce ne sono 16!, ndr) anche per accedere al diritto di prelazione sull’abbonamento e stavolta non hanno rinnovato la tesera: lo zoccolo duro però continua a esserci. La fiducia non manca: la campagna acquisti per ora è stata all’altezza, il raffreddamento nell’entusiasmo seguito alla morte di Berlusconi è già passato e l’entusiasmo è tornato. Lo scorso anno siamo riusciti a fare tutte le trasferte tranne Lecce, la più lontana: quest’anno ci riprovederemo, a Capodanno contiamo di festeggiare a Napoli".