Monza, al via la distribuzione dei sacchi per la differenziata. Date e punti di ritiro

Monza, 3 novembre 2023 – Inizia la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata, in programma fino a domenica 3 dicembre e che coinvolgerà tutti i residenti o i domiciliati a Monza e i titolari Tari.

I cittadini potranno così ottenere i sacchi gialli per plastica e lattine e i sacchi rossi con tag per il secco residuo necessari alla corretta esecuzione della raccolta differenziata in città, presentandosi ai centri di distribuzione con tessera sanitaria o con un proprio documento d’identità. Le utenze non domestiche potranno invece ottenere i sacchi rossi con i l microchip personalizzato, per il secco residuo.

Le cifre sulla differenziata

Nel 2022 Monza ha raggiunto quota 72,49% di raccolta differenziata, sul totale di rifiuti prodotti in città. Il dato è in crescita rispetto al 67,38% dell’anno precedente. Buone adesione alla raccolta differenziata? Può darsi, ma il dato può essere letto anche come effetto di una riduzione dei consumi. Infatti, nell’anno la produzione di rifiuti pro capite si è fermata ai 404,84 kg/abitante/anno, contro i 439,2 chili pro capite/anno del 2021, in salita dopo il calo del lockdown nel 2020. “I dati – osserva l’assessore all’Ambiente Giada Turato – confermano che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte tendenza alla riduzione degli sprechi e a un’osservanza sempre maggiore delle indicazioni sulla raccolta differenziata. C’è però ancora spazio per migliorare, e la campagna di distribuzione dei sacchi punta proprio a mettere ogni cittadino nelle condizioni di rispettare l’obbligo di effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando esclusivamente i sacchi rossi con tag personalizzato per il secco residuo e non abbandonando i rifiuti domestici nei pressi dei cestini stradali”.

I punti di distribuzione

Fino a domenica 3 dicembre, saranno disponibili 10 punti di distribuzione in città, operativi dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, per 5 settimane.

Fino a domenica 5 novembre distribuzione in via Modigliani (quartiere Libertà) e piazza D'Annunzio (quartiere San Rocco). Da martedì 7 novembre a domenica 12 novembre toccherà alle vie Paganini/Donizetti (quartieri San Biagio e Cazzaniga) e piazza Sandro Pertini (quartiere Sant’Albino). Da martedì 14 novembre a domenica 19 novembre: piazza Roma (quartieri Centro e San Gerardo) e parcheggio di via Po (quartiere San Fruttuoso). Da martedì 21 novembre a domenica 26 novembre: via Giulio Silva (quartieri San Carlo e San Giuseppe) e parcheggio del Cimitero urbano (quartieri Cederna e Cantalupo). Da martedì 28 novembre a domenica 3 dicembre: via Marmolada (quartiere Triante) e via Procaccini (quartieri Regina Pacis e San Donato). Per agevolare l'accesso, è consigliabile utilizzare i Centri del proprio quartiere.

La dotazione per famiglia

Le persone con difficoltà motorie impossibilitate a delegare un’altra persona, possono richiedere la consegna dei sacchi a domicilio, al numero verde 800 12 55 55, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 15. La dotazione di sacchi in distribuzione copre le necessità di un anno: si tratta di 52 sacchi gialli da 110 litri per la plastica e le lattine, mentre il numero di sacchi rossi con tag da 40 lt per il secco residuo dipende dalle dimensioni del nucleo familiare.

Verranno consegnati 52 sacchi per i nuclei con 1 o 2 componenti; 78 sacchi per i nuclei con 3 o 4 componenti e 130 sacchi per i nuclei con 5 o più componenti.