La rivoluzione rifiuti. Ora differenziata al 73%

Un drastico cambio di abitudini, accompagnato come sempre da polemiche, che però ha prodotto dei buoni risultati la decisione di ridurre a un solo passaggio a settimana la raccolta del sacco nero in città. In base ai dati forniti da Aprica nel corso di un incontro che si è svolto ieri a Palazzo Cernezzi alla presenza del sindaco, Alessandro Rapinese, la percentuale di raccolta differenziata è salita al 73%, e proprio nel trimestre da luglio a settembre si è registrato un 4,4% in più con calo dell’indifferenziato del 13%. I comaschi insomma hanno dimostrato di saper fare di necessità virtù dimostrando anche una coscienza green, al netto di 180 contravvenzioni ricevute dall’inizio dell’anno, diverse delle quali però riguardano l’abbandono dei rifiuti e non l’errore nel giorno di conferimento. "Cambiare sistema è stato impegnativo e anche se siamo stati sommersi da critiche e lamentele tenere duro è stata la scelta vincente - ha spiegato il sindaco - Eravamo convinti della nostra scelta che in linea con quello che è stato fatto in altre città come Milano, Monza, Lecco e Bergamo, dove l’indifferenziata viene raccolta solo una volta la settimana". Ro.Can.