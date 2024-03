Monza, sabato 23 marzo open day in Questura per chi richiede il passaporto: disponibili 400 posti

Monza, 18 marzo 2024 – Per cercare di smaltire le numerose richieste legate ai passaporti, la Questura di Monza e della Brianza ha programmato un open day per sabato 23 marzo per facilitare l’erogazione del documento: ormai non è una novità che per entrare in possesso del documento, i cittadini italiani di qualsiasi città devono attendere mesi e mesi e quindi, per chi vuole prenotare un viaggio extra-europeo, è consigliato muoversi con largo anticipo.

La Questura di Monza ha programmato per sabato 23 marzo un open day dalle 8 alle 13, aperto esclusivamente agli utenti in possesso dell’appuntamento che potrà essere prenotato martedì 19 marzo dalle 11, data in cui saranno messi a disposizione 400 documenti sul portale della Polizia di stato.

Gli interessati devono collegarsi al sito della Polizia di stato e selezionare sul portale di prenotazione “passaporto online”.

A ciascun utente, minori inclusi, è richiesto di presentarsi munito di appuntamento stampato, fotocopia della carta d’identità, due foto, contributo amministrativo di euro 73,50, versamento di euro 42,50 su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economie E Finanze – Dipartimento Del Tesoro, modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale (qualora il richiedente sia un minore).