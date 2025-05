Escursioni con esperti. Di notte alla ricerca delle lucciole e dei rapaci

Due avventure sulle orme di lucciole e rapaci. Due escursioni nella natura della Brianza, sotto la guida di esperti appassionati, per scoprire questi affascinanti abitanti del territorio. È la doppia iniziativa che si terrà sabato fra Triuggio e Sovico.

A Triuggio l’associazione Amici della Natura organizza “La notte delle lucciole“, una passeggiata notturna nelle aree boschive attorno alla frazione di Canonica, un’osservazione guidata nella magia luminosa delle lucciole e con il sottofondo musicale di rospi e raganelle. La camminata, promossa dall’associazione triuggese in collaborazione con il Parco regionale della Valle del Lambro, partirà alle 21.15 dal Centro civico Pertini di Canonica, in via delle Grigne. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione anticipata: per info e iscrizioni contattare il 333.69.22.708 o il 339.54.88.393. La passeggiata è adatta a tutti ma viene consigliato di indossare abiti e scarpe comode.

A Sovico sempre sabato si svolgerà l’iniziativa “A spasso con i rapaci“, promossa dal Comune nell’area di Cascina Del Sasso, in via Lambro: dalle 15 esposizione, descrizione e lezione sui rapaci; alle 17 camminata verso i boschi con la poiana.

F.L.