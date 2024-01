Tagli alle liste d’attesa. Open day in Questura per fare il passaporto

Un’altra apertura straordinaria per fare il passaporto. L’ha programmata come di consueto la Questura di Monza e della Brianza per alleggerire le lunghissime liste di attesa. L’Open day è in programma sabato 20 gennaio dalle 8 alle 13 ed è aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che dovranno essere, quindi, in possesso dell’appuntamento per il giorno previsto. La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire martedì gennaio, data in cui saranno messi a disposizione, sul portale di prenotazione “PASSAPORTO ON LINE”, raggiungibile al link https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ alla voce “APERTURE STRAORDINARIE”, 400 posti.