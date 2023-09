MONZA: Nuovo Quartiere con 17 Palazzine e Parco Lungo il Lambro

Un nuovo quartiere, una “Monza Due” sulle sponde del Lambro trasformando l’area industriale occupata per un secolo dall’ex azienda di candeggio e tintura Giacomo Garbagnati di via Val D’Ossola. Approvato sotto la Giunta Allevi il piano attuativo per il recupero di un’area dismessa da oltre 60mila metri quadrati che si estende sull’ansa del Lambro opposta a quella della Cascinazza, la proprietà del sito ha firmato una convenzione con l’Amministrazione comunale per avviare la bonifica. Demoliti gli edifici che costituivano il vecchio insediamento industriale chiuso nel 2013, l’Arborea Living srl ha iniziato a costruire le prime 4 abitazioni del nuovo insediamento residenziale che una volta completato sarà composto da 17 palazzi, oltre a edifici per servizi e attività commerciali per 4.928 metri quadrati, una piazza e parcheggi per 8mila metri e un nuovo parco urbano di 23.800 metri lungo il fiume. L’allora sindaco Dario Allevi e l’assessora al Territorio Martina Sassoli, con l’amministratore di Arborea Living, Gennandrea Mancone, avevano illustrato il progetto immobiliare, con abitazioni realizzate secondo gli standard energetici e tecnologici più moderni. "Vogliamo restituire alla città di Monza – aveva spiegato Mancone – un’area che negli anni ha avuto una vocazione industriale, pur essendo al centro di elementi naturali e paesaggistici di grande valore". Lungo il Lambro dovrebbe sorgere un parco attrezzato che sarà collegato con il resto della città da percorsi ciclabili, compreso un nuovo ponte per attraversare il fiume. L’area, finora regno del degrato (utilizzata anche da tossicodipendenti per andarsi a “bucare”), rifiorirà a nuova vita.

"È il più importante intervento di recupero di aree dismesse degli ultimi 20 anni - aveva detto la Sassoli - ed è un tassello fondamentale della rigenerazione urbana della città, non solo per l’offerta di nuove abitazioni e servizi, ma anche per i nuovi spazi di verde pubblico". "È un’area dimenticata di Monza che sarà rivitalizzata - aveva invece commentato il sindaco Allevi -. Un investimento che segue il momento di grande attrazione della nostra città, al punto che anche sempre più milanesi scelgono di venire a vivere a Monza: una fenomeno che è aumentato del 160% negli ultimi anni".

Da.Cr.