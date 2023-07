Morto in casa da almeno tre giorni l’ex custode della casa di corte: la macabra scoperta a Mezzago

Mezzago, 15 luglio (Monza e Brianza) – Ennesimo dramma della solitudine. Trovato in avanzato stato di decomposizione a casa sua. I vicini non lo vedevano da almeno tre giorni, un odore nauseabondo usciva dall'appartamento in una casa di corte in piazza della Chiesa a Mezzago e hanno dato l'allarme.

Venerdì sera i carabinieri della Stazione di Bellusco (compagnia di Vimercate) sono andati a controllare e hanno fatto la macabra scoperta. L'uomo, 75 anni, nessun familiare, era morto, probabilmente per un malore improvviso. Ex custode nella casa di corte, su di lui vegliava un'associazione per anziani, fragili e senza tetto.

Il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia, anche se non dovrebbero esserci dubbi sulla causa “naturale” del decesso.