Monza, lontano da casa sono solo sconfitte. Zaytsev e soci restano penultimi in classifica

Si chiude con una sconfitta sul campo di Cisterna il girone d’andata in Superlega della Vero Volley Monza, fuori dalla corsa alla Coppa Italia e penultima a quota 7 punti. Quella di ieri poteva e doveva essere la partita giusta per riavvicinarsi alla zona playoff, ma i ragazzi di coach Massimo Eccheli non sono riusciti a portare a casa punti, allungando una striscia negativa che dura dalla prima giornata di campionato. Da allora solo sconfitte esterne. I brianzoli, dopo aver perso il primo set, hanno pareggiato con una buona reazione ma poi sono nuovamente crollati sotto i colpi dei pontini, più forti in tutti i fondamentali e guidati da Jordi Ramon top scorer con 20 punti. Inutili i 12 di Iva Zaytsev (nella foto), così come i 13 di Arthur Szwarc (sostituito) e Luka Marttila, l’ultimo ad arrendersi. Venerdì prossimo Monza ospiterà Grottazzolina nell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno: vietato sbagliare. CISTERNA VOLLEY-MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 30-28)

A.G.